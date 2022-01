Nouveau match reporté en Premier League

Le championnat anglais est frappé de plein fouet par l'épidémie de Covid.

Le match entre Burnley et Watford, prévu initialement ce mardi soir (20h30), a été reporté à la demande des Clarets. L'effectif de Burnley est considérablement réduit, entre les joueurs partis à la CAN tels que Maxwell Cornet, les blessures (dont Connor Roberts ou Ashley Barnes) et bien évidemment les cas de Covid (touchant récemment Matej Vydra ou Charlie Taylor). Les hommes de Sean Dyche avaient déjà du reporter leur précédente rencontre contre Leicester, le 15 janvier dernier. Burnley ne compte que 17 matchs joués cette saison suite à cette situation, et il faudra encore attendre un peu pour les coéquipiers de Christian Kabasele et Edo Kayembe avant d'affronter l'actuelle lanterne rouge de Premier League.