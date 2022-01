Landry Dimata intéresserait un autre club espagnol

Landry Dimata pourrait-il tenter sa chance ailleurs qu'à l'Espanyol Barcelone ?

Landry Dimata ne dispute pas sa meilleure saison avec l'Espanyol Barcelone : si ses pépins physiques semblent derrière lui, l'attaquant de 24 ans n'est pas titulaire cette saison et n'a pas encore trouvé le chemin des filets en 14 rencontres. Prêté l'année passée, puis acheté pour plus de 2 millions d'euros, Dimata peine à convaincre et pourrait bien quitter la Catalogne.

D'après le média local La Voz de Cadiz, le Cadix FC serait intéressé par l'ancien d'Anderlecht. Le journal assure que des discussions auraient déjà eu lieu entre les parties, et Dimata ne serait pas contre un prêt pour obtenir plus de temps. Cadix est actuellement avant-dernier de Liga.