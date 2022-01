Ligue 1 : Onana et Lille vainqueurs, Sels et Strasbourg également

Le LOSC a battu Lorient, avec Amadou Onana dans le onze de base. Matz Sels était lui titulaire avec Strasbourg, qui l'a emporté à Clermont Foot.

Rapidement devant via Lihadji, le LOSC a ensuite fait le break grâce à un but forcé par Amadou Onana, mais mis au fond par Jenz, défenseur de Lorient, dans ses propres filets. Le Belge, titulaire, est cependant une nouvelle fois à créditer d'un bon match. Lille tuera le match à la 31e minute via Reinildo, les Merlus ne faisant que sauver l'honneur à la 90e+2 via Soumano. L'ancien courtraisien Terem Moffi était titulaire pour Lorient.

Strasbourg, avec Matz Sels entre les perches, se déplaçait du côté de Clermont Foot et le gardien n°4 des Diables Rouges a engrangé une clean-sheet (0-2), trônant à une très belle 4e place de Ligue 1. Enfin, Montpellier, réduit à 10 suite à l'expulsion de Teji Savanier, s'est incliné (0-1) contre l'ESTAC Troyes.

19/01/2022 19:00 Clermont FC - Strasbourg 0-2 19/01/2022 19:00 Lille OSC - Lorient 3-1 19/01/2022 19:00 Montpellier - Troyes 0-1