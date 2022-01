Samuel Eto'o encourage le Cameroun ... et leur promet de belles primes

Le Cameroun s'est qualifié pour les 8es de finale de la CAN. Le pays organisateur a cependant terminé sur un léger couac face au Cap Vert. Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise, a tenu à les motiver.

Pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun s'est qualifié aisément pour les 8es de finale, terminant premier du groupe A après avoir battu le Burkina Faso et l'Ethiopie, puis partagé face au Cap Vert. Samuel Eto'o, président de la Fecafoot (fédération camerounaise), s'est rendu dans le vestiaire et a adressé un message à ses compatriotes, les encourageant pour la suite de la compétition ... et leur promettant de belles primes.

"Chers Lions, je suis un peu triste ce soir car je ne vous vois pas heureux, je ne vois pas de musique, pas d'ambiance. Ce n'est pas facile de faire ce que vous avez, vous devriez être fiers et heureux d'avoir rempli cette première mission", déclare-t-il. "On entre dans une autre phase désormais. Vous êtes des compétiteurs, reposez-vous, parce que vous n'aurez maintenant plus droit à l'erreur, chaque match sera une finale. Préparez-vous à combattre", continue Eto'o, évoquant ensuite les primes : "Quant à moi, je vais payer la première partie, et j'espère que vous allez ruiner la fédération parce que je vais payer".