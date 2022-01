Zinho Vanheusden, au coeur du calvaire

Une nouvelle fois sèchement battu ce lundi face à la Fiorentina (6-0), le Genoa de Zinho Vanheusden est dans de beaux draps. L'ancien joueur du Standard de Liège apprend en Serie A le très haut niveau, ce qui n'est pas facile tous les jours.

6-0. C'est le score qu'a infligé lundi une Fiorentina déchaînée à un Genoa totalement dans les cordes. Une troisième défaite d'affilée pour les coéquipiers de Zinho Vanheusden, titulaire dans une défense Gènoise qui n'en finit plus de prendre l'eau cette saison en Serie A. Avec un maigre bilan de 12 points en 22 matchs de championnat, une série de 2 sur 24 depuis début décembre, le club pointe à une 19e place extrêmement inquiétante. Salernitana est seulement à deux points derrière avec un match de moins. Le premier non- relègable, le Venise de Daan Heymans, Sofian Kiyine, David Okereke et Thomas Henry, est à 6 longueurs. Alors que la situation était déjà catastrophique, le board des Griffons a décidé de limoger Andrei Shevchenko. L'ancien entraîneur de l'Ukraine, légende absolue dans son pays et en Série A, n'aura passé que 11 matchs à la tête du club.

🔴🔵 Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.



📝 https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022

Des chiffres alarmants, une attaque en panne, une défense catastrophique

Cette saison, le Genoa n'a gagné qu'un seul match : c'était face à Cagliari, le 12 septembre dernier. Sur le front de l'attaque, le meilleur buteur du club est actuellement Mattia Destro, qui avait d'ailleurs inscrit lors de la défaite contre l'ennemi de la Sampdoria le premier but de son équipe après... 439 minutes. Le Genoa est ainsi la 3e plus mauvaise attaque du championnat.

Si le nombre de partages cette saison réalisés par le Genoa s'élève à 9, cela ne doit pas masquer l'état de forme de la défense. En effet, les Gènois ont encaissé pas moins de 45 buts cette saison. Ce qui fait d'eux la 2e plus mauvaise défense du championnat. C'est sûr que si on commencait le classement par le dessous, le Genoa serait dans les tous meilleurs, mais il faut voir la réalité en face : l'un des clubs les plus iconiques de l'histoire de la Serie A - qui compte 9 titres de champion - est littéralement en train de couler. Et avec, dans tout ca, un Zinho Vanheusden qui assiste impuissant à cette débandade collective.

Et dans tout ca, un Vanheusden désemparé

Fraîchement débarqué cette saison à Gènes, Zinho Vanheusden (22 ans) a directement été propulsé titulaire en août dernier lors de la défaite contre le club par lequel il est prêté : l'Inter (4-0). Comptant 8 titularisations en 11 apparitions, l'ancien défenseur du Standard fait donc partie intégrante d'une formation totalement à la dérive. De plus, le défenseur central n'a une nouvelle fois pas été épargné par les blessures, lui qui a raté 1 mois de compétition suite à des problèmes musculaires.

Il est sûr que la situation sportive de son club, couplée à de nombreuses blessures, n'est pas extrêmement favorable à la progression d'un joueur sur lequel de nombreux espoirs reposent en Belgique. Devant jouer dans une défense très lente, Vanheusden n'a peut-être pas les épaules pour mener la barque d'une charnière qui n'a jamais aussi parue aussi faible.

L'on parlait d'ailleurs d'un retour du Belge à l'Inter, club qui l'a racheté au Standard cet été. Quand on voit la qualité de l'intégration des jeunes chez les Nerazzuri (avec notamment un Bastoni qui s'impose comme l'un des plus grands), on ne peut que souhaiter que l'Inter veuille bien de lui après une saison si compliquée...