Dries Mertens clame son amour pour le Napoli : "Je n'ai que faire des billets"

Dans une interview donnée pour Il Corriere dello Sport, Dries Mertens a renouvelé son intention de rester à Naples.

Naples, il aimerait bien y rester. Il en rêverait. Le problème, c'est que son président, Aurelio De Laurentiis, ne l'entendrait pas de cette oreille et ne voudrait pas que le Diable Rouge prolonge son contrat.

Dries en est conscient, et accepterait un départ, même si cela lui ferait beaucoup de peine. "Je sais qu'il y a deux chemins, dont l'un est un adieu", a déclaré Mertens dans Il Corriere dello Sport. "Et je sais que tout le monde dans la famille Mertens fondra en larmes à ce moment-là."

Même s'il veut que Naples soit son dernier club, "Il faut être réaliste : Naples pourrait ne plus avoir besoin de moi, et j'espère que cela n'arrivera pas tout de suite, mais au cas où, je tendrai la main, je serai reconnaissant (...). Je n'oublierai pas un seul instant", a-t-il confié.

Parce que cette ville de Naples, il s'y est attaché. "C'est ma maison, l'endroit idéal pour moi. Je n'ai que faire des billets."

Que faire alors pour convaincre la direction de le prolonger ? La stratégie est simple : "Marquer toujours de plus de buts. Plus je marquerai de buts, plus il comprendra que cela vaut la peine d'a nouveau me signer."