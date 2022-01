Everton a interviewé un ancien champion du monde pour le poste d'entraîneur

Les noms se succèdent du côté de Goodison Park pour succéder à Rafael Benitez. Après Wayne Rooney mais aussi Roberto Martinez, c'est au tour de Fabio Cannavaro d'être pressenti pour reprendre les Toffees.

Selon les informations du journal The Sun, Everton aurait fait passer une interview à Fabio Cannavaro pour que celui-ci reprenne le poste d'entraîneur, laissé vacant depuis le départ de Benitez. L'Italien est libre depuis la fin de son aventure au Guanghzou Evergrande. Dans les noms également cochés, outre Rooney et Martinez, l'on retrouve Frank Lampard, tandis que José Mourinho a d'ores et déjà refusé le poste. C'est Duncan Ferguson qui a été désigné pour assurer l'intérim du club.