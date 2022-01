Officiel : un ancien anderlechtois quitte son club

Il avait porté la vareuse mauve de 2016 à 2018.

Uros Spajic (28 ans) n'est plus un joueur du FK Krasnodar. Le Serbe et son club, actuel 5e au classement général, ont résilié le contrat du défenseur d'un commun accord. Spajic était arrivé à Krasnodar en 2018 après son aventure à Anderlecht, et avait été prêté entre-temps au Feyenoord Rotterdam, la saison dernière. Après 76 matchs joués pour le club, Spajic est désormais libre de s'engager où il le souhaite.