La maison de Victor Lindelof a été cambriolée

Manchester United a apporté son soutien à Victor Lindelof, après que des cambrioleurs se soient introduits dans son domicile. La famille du Suédois de 27 ans, qui était présente lors des faits, est indemne mais sous le choc. Selon SkySports, la femme du joueur s'est cachée avec ses enfants dans une pièce avant que les cambrioleurs ne s'introduisent dans la maison. Pour cette raison, Ralph Rangnick a annoncé que Lindelof ne devrait pas jouer le match de Premier League de ce week-end contre West Ham. Le coach dit s'être entretenu avec le joueur et accepter que ce dernier rentre en Suède pour s'occuper de sa famille.

Voici le communiqué du club :

"Nous pouvons confirmer qu'une effraction s'est produite au domicile de Victor Lindelof pendant le match à l'extérieur contre Brentford.

Sa famille, qui était à la maison à ce moment-là, n'a pas été blessée mais est sous le choc. C'était une expérience difficile pour eux, et pour Victor quand il l'a appris après le match. Le club leur apporte tout son soutien.

Nous encourageons toute personne ayant des informations quant à ces faits à contacter la police."

Manchester United supporting Victor Lindelof and his family after their house was broken into during Wednesday's match against Brentford.