Le Bayern se promène face à l'Hertha Berlin de Boyata et conforte sa place de leader

Les Bavarois n'ont pas tremblé et prennent une avance confortable sur Dortmund et ses Diables.

Dans cette 20e journée de championnat en Bundesliga, le Bayern de Munich s'est facilement imposé face à l'Hertha Berlin de Dedryck Boyata. Le Belge, titulaire en défense centrale, n'a pas pu sauver les siens d'une lourde défaite, le match s'étant terminé sur le score de 4 buts à 1.

Corentin Tolisso confirmait sa forme du moment et inscrivait le premier but du Bayern à la 25e minute. Thomas Muller portait le score à 2-0 juste avant la mi-temps. Leroy Sané et Serge Gnabry donnaient au score des allures de correction (75e et 79e), avant qu'Ekkelenkamp ne sauve l'honneur des Berlinois (80e).

Le Bayern fait seul la course en tête de la Bundesliga, l'Hertha Berlin est 13e.