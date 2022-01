Le Real évite la catastrophe et arrache le nul contre Elche

Le Real Madrid, avec Eden Hazard et Thibaut Courtois titulaires, se sont fait très peur face au 15e de Liga. Un match nul (2-2) arraché dans les dernières minutes du match.

Le Real avait déjà souffert lors de sa victoire en Coupe du Roi face à Elche (1-2) - avec un but en prolongations d'Eden Hazard - ce fut également le cas cette après-midi. Les Madrilènes encaissaient juste avant la mi-temps : Lucas Boyé trompait Thibaut Courtois (42e). Karim Benzema avait avant cela raté un pénalty à la 33e minute. Une première pour le Français en Liga. Elche allait même doubler la mise en seconde période, via une nouvelle fois l'Argentin Boyé, à l'assist pour Pere Milla (76e). Le Real trouvait dans la foulée la barre via Casemiro (78e), juste avant la sortie d'Eden Hazard. Elche était alors tout près de remporter sa première victoire contre le Real, mais craquait en fin de match. Modric (sur pénalty, 82e) puis Eder Militao (90+5e) permettaient aux Madrilènes de glaner le point du nul.

1-Karim #Benzema 🇫🇷 has failed his first penalty shot for Real Madrid in #LaLiga



❌vs Elche



New pic.twitter.com/0yLsbZIqjt — OptaJose (@OptaJose) January 23, 2022