Premier League : Liverpool domine Crystal Palace, Arsenal et Leicester tenus en échec

Les Reds ont bien profité du match nul de Manchester City contre Southampton pour réduire l'écart au classement.

Liverpool ne semble pas avoir dit son dernier mot dans la course au titre. Les Reds ont profité du match nul de Manchester City à Southampton pour réduire l'écart au classement grâce à leur victoire contre Crystal Palace. van Dijk (8e) et Robertson (32e) ont permis à leur équipe de prendre une avance confortable avant leur retour aux vestiaires.

Odsonne Edouard (55e) réduira l'écart pour Palace avant que Fabinho n'inscrive un autre but sur penalty à la 89e. Score final : 1-3. On notera que Christian Benteke est monté pour le dernier quart d'heure.

Aligné durant l'entièreté de la rencontre, Albert Sambi Lokonga n'a pas pu éviter le nul vierge d'Arsenal contre Burnley. Pour terminer, on notera le nul entre 1-1 entre le Leicester de Youri Tielemans et le Brighton de Leandro Trossard, tous deux alignés et présents durant les 90 minutes.

Au classement, Liverpool est deuxième et compte 48 points, soit neuf unités de moins que City qui compte malgré tout un match supplémentaire. Arsenal, de son côté, reste 6e avec 36 unités. Brighton est 9e avec 30 unités tandis que Leicester est 10e avec 26 points.