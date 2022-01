Officiel : Watford se sépare de Claudio Ranieri

Nous vous l'annoncions déjà hier, tant cela était imminent : Watford a décidé de se séparer de son coach Claudio Ranieri. Ce limogeage prend place 4 mois seulement après sa nomination chez les Hornets. Arrivé en remplacement de Xisco Munoz en octobre, Ranieri ne sera pas parvenu à convaincre le propriétaire du club Gino Pozzo de ses capacités à maintenir Watford. Le club est actuellement avant-dernier de Premier League, et a concédé 11 défaites en 14 matchs sous Ranieri. Watford ne communiquera plus à ce sujet avant d'avoir trouvé son remplaçant.

Voici le communiqué officialisant le départ de l'Italien, un de plus.... :

"Le Watford Football Club confirme le départ de l'entraîneur principal Claudio Ranieri.

Le conseil d'administration des Hornets reconnaît Claudio comme un homme de grande intégrité et d'honneur, qui sera toujours respecté ici à Vicarage Road pour ses efforts à diriger l'équipe avec dignité.

Cependant, le conseil d'administration estime qu'avec près de la moitié de la campagne de Premier League restante, un changement au poste d'entraîneur principal maintenant donnera au nouveau nommé suffisamment de temps pour travailler avec un groupe talentueux, afin d'atteindre l'objectif immédiat de se maintenir en Premier League.

Aucun autre commentaire ne sera fait par le club jusqu'à ce que la nouvelle nomination soit confirmée en temps voulu."

