Le Feyenoord Rotterdam, son club de (presque) toujours, l'a annoncé sur ses réseaux sociaux.

L'ancien international néerlandais Wim Jansen est décédé ce mardi à 75 ans. Le Feyenoord Rotterdam lui a rendu un vibrant hommage. Avec trois championnats, une Coupe des clubs champions et une Coupe de l'UEFA en tant que joueur en plus d'un nouveau titre en Eredivisie sur le banc et deux Coupes des Pays-Bas, l'ancien milieu de terrain représentait l'un des plus beaux palmarès de l'équipe de Rotterdam.