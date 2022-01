CAN : fin de l'aventure pour la Gambie, battue par le Cameroun

Les Scorpions de Tom Saintfiet se sont inclinés sur un doublé de Karl Toko Ekambi.

Le Cameroun, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations, est le premier qualifié pour les demi-finales après sa victoire (2-0) sur la Gambie.

Les Belgicains Muhammed Badamosi et Sulayman Marreh étaient présents côté Gambie, tout comme Michael Ngadeu et Collins Fai côté camerounais.

Malgré une nette domination, les Lions Indomptables ont dû attendre la seconde période pour assurer leur qualification. C'est le Lyonnais Karl Toko Ekambi qui a libéré les siens, en inscrivant un doublé en 7 minutes (50e et 57e). Ses 4e et 5e buts de la compétition. Collins Fai a délivré l'assist sur le premier but, Martin Hongla, qui appartient à l'Antwerp, a été passeur sur le second.

L'addition aurait pu être plus salée si les Camerounais avaient fait preuve de plus de réalisme, notamment dans le chef de Vincent Aboubakar, qui n'a pas réussi à améliorer son total de 6 buts dans la compétition.

Après cette défaite, les Scorpions de la Gambie et leur coach belge Tom Saintfiet sortent la tête haute. Pour sa première participation à la CAN de son histoire, le "petit poucet" gambien a fait bien plus que bonne impression.