Coup dur pour Jérémy Doku, à nouveau blessé

Le jeune ailier n'est pas épargné par les blessures cette saison.

Jérémy Doku (19 ans) s'est blessé aux ischios-jambiers après une accélération à l'entraînement avec le Stade Rennais en début de semaine. Le coach Bruno Genesio a donné des nouvelles de son joueur après le match nul contre Lorient de ce samedi en amical. Et elles ne sont pas bonnes...

"Il a trois semaines d'arrêt", a déclaré le coach rennais en conférence de presse, dans des propos relayés par L'Equipe.

Une blessure et une absence de plus pour Doku, sa troisième déjà cette saison. Après l'Euro, il s'était blessé aux ischios contre Nantes en août, puis avait été touché au ligament latéral externe d'un genou en octobre. Il avait été menagé en décembre à cause de douleurs persistantes au genou, ajoute le média français. Le Belge n'a joué que 564 minutes cette saison.