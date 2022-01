Coupe de France : Saint-Etienne éliminé par un club de D4 !

Grosse surprise, une de plus, en Coupe de France : après l'élimination de Toulouse par Versailles, c'est désormais l'ASSE qui prend la porte des oeuvres de Bergerac !

Bergerac, club de N2 (l'équivalent de la D4) française, a réussi un second exploit : après avoir sorti le FC Metz en 32es de finale, le petit poucet de cette Coupe de France a sorti l'AS Saint-Etienne en 8es, se qualifiant pour le premier quart de sa modeste histoire (1-0). Bergerac sera donc le second club de National 2 présent à ce stade de la compétition, puisque Versailles a éliminé Toulouse un peu plus tôt dans la soirée. Pour l'ASSE, c'était un pic, un cap, une péninsule ...