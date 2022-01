Pas encore arrivé, Lampard a déjà ciblé un milieu de terrain de Manchester United

Franck Lampard et Everton tentent de remporter la course face à Crystal Palace.

Franck Lampard à Everton, c'est presque fait. Selon Fabrizio Romano, le manager anglais devrait signer son contrat dans les prochaines heures.

A quelques heures de la fin du mercato, la légende de Chelsea travaille déjà pour amener un dernier renfort aux Toffees. Dans cette optique, Everton et Lampard voudraient remporter la course face à Crystal Palace pour faire venir Donny Van de Beek en prêt. Le milieu de terrain néerlandais n'a pas réussi à récupérer une place de titulaire dans le onze de Ralf Rangnick, et devrait tenter de récupérer du temps de jeu ailleurs, mais toujours en Premier League.