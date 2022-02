Tanguy Ndombélé : "Je ne suis pas vraiment perdu, ça me rappelle de bons souvenirs"

Cet hiver, le milieu de terrain de Tottenham a fait son retour en prêt à l'Olympique Lyonnais.

Tanguy Ndombélé (25 ans, 9 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a confié ses premiers mots après son come-back chez les Gones. "Je ne suis pas vraiment perdu, ça me rappelle de bons souvenirs. Mes deux années à Lyon, je suis arrivé et je n'étais pas connu, et j'ai réussi à faire deux belles saisons ici, ça s’est très bien passé. Je vais essayer de revenir et faire aussi bien. (...) Je viens ici pour me relancer personnellement, j’ai toujours confiance en moi ! J’ai quelques mois pour prouver que je suis encore là", a commenté Ndombélé sur OL TV.