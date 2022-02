🎥 L'AC Milan prolonge l'un de ses grands espoirs

L'AC Milan vient d'officialiser la prolongation du contrat de son défenseur central Matteo Gabbia (22 ans). Il est désormais lié avec le club jusqu'en 2026.

Il a rejoint les Rossoneri à l'âge de 13 ans et a fait sa première apparition avec les pros en août 2017. Il comptabilise 7 apparitions cette saison.

