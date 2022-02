West Bromwich officialise son nouveau coach

Il avait été remplacé par Eddie Howe à la tête de Newcastle.

West Bromwich Albion, actuel 6e de Championship, a annoncé que Steve Bruce serait son nouveau coach pour les 18 prochains mois. Il reprend ainsi la place laissée vacante depuis le départ de Valérien Ismaël (ex-coach du LASK, de Nuremberg et de Wolfsbourg) plus tôt cette semaine.

Steve Bruce avait été limogé de Newcastle United en octobre dernier, peu de temps après le rachat du club par le Fond d'Investissement Saoudien. Il avait été remplacé par Eddie Howe.

L'ancien coach de Birmingham City, de Wigan, de Sunderland, d'Hull City ou encore d'Aston Villa s'est exprimé en ces termes après sa nomination :

"Je suis ravi d'avoir l'opportunité de diriger un club qui a une si grande histoire et tradition. C'est un club que je connais évidemment bien pour l'avoir fréquenté lors de mon passage dans les Midlands, et je me réjouis déjà de relever le défi de le faire progresser. Je n'avais pas prévu de revenir aussi rapidement à la tête d'un club (...) mais j'ai su que je ne pourrais pas résister au défi de ramener ce club là où il veut être. J'arrive avec un seul objectif, celui d'amener Albion en Premier League."