Espagne : Largie Ramazani offre la victoire à Almeria

Almeria accueillait Ibiza à l'occasion de la 26e journée de Segunda División.

Almeria a mis fin à trois défaites de suite face à Ibiza.

Les Andalous l'ont emporté 2-0, avec l'ouverture du score du Bruxellois Largie Ramazani sur penalty (58e) avant que Sadiq ne double la mise en fin de match.

Les Andalous sont troisièmes au classement et cette victoire leur permet de rester au contact des deux premiers (Elbar et Valladolid) dans la course à la promotion dans l'élite.