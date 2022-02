Décisif, Xavier Mercier a mené OHL vers la victoire : "C'est la chose la plus importante"

Le Français a une fois de plus été décisif.

OHL a remporté une victoire précieuse sur la pelouse d'Ostende qui lui permet de s'éloigner de la zone rouge.

Xavier Mercier a été à l'origine des deux derniers buts de des siens.

Le Français a d'abord servi un caviar à Kaba avant de lancer Al-Tamari sur la voie du but avec une passe sublime : "J'aurais pu tirer moi-même, mais j'ai vu que Kaba était mieux placé. Le choix était donc logique. Pour l'autre, j'ai vu Musa filer vers le but et il a bien terminé l'action", a expliqué le médian après la rencontre.

Avec ses 12e et 13e assists, Mercier devance désormais Jean-Luc Dompé (Zulte Waregem) au classement des meilleurs passeurs : "C'est un objectif. Quand vous jouez à ce niveau, vous voulez gagner. C'est juste mon caractère."

Mais le plus important reste la première victoire d'OHL en 2022, qui lui permet de s'éloigner de la zone dangereuse : "Oui, c'est la chose la plus importante. Nous n'avons pas à regarder vers le haut ou quoi que ce soit, nous devons juste essayer de gagner chaque match", conclut Mercier.