Le Sénégal bat l'Égypte et remporte la première CAN de son histoire

Au bout du suspense, les Lions de la Teranga et Mané remportent la séance de tirs aux buts face à l'Egypte 0-0, 4-3 après t.a.b) et la première CAN de leur histoire

Au terme d'une finale assez équilibrée entre le Sénégal et l'Egypte (0-0), le verdict final s'est décidé lors de la séance de tirs au but. Les Lions de la Teranga débuteront bien la partie. Et il ne faudra que 3 minutes pour avoir sans doute le tournant du match. Sur l'une de ses nombreuses percées, Saliou Ciss sera fauché dans la surface par Abdelmonem. Penalty indiscutable dont se chargera Sadio Mané, mais l'attaquant de Liverpool tirera au centre sur Gabalski qui repoussera le cuir (5e). Mohamed Salah verra sa frappe puissante être repoussée par Edouard Mendy peu avant la pause (42e).

Avec déjà trois prolongations dans les jambes, les Égyptiens sembleront accuser le coup physiquement surtout avec les multiples offensives sénégalaises. Le dernier quart d'heure du match sera très haché. Le score ne bougera donc pas et l'arbitre sifflera la fin du match et donc le début des prolongations. Bamba Dieng ne passera pas loin d'ouvrir le score mais verra ses trois frappes être repoussées par Gabalski (91e, 100e et 116e). Mendy devra aussi se mettre en évidence (117e et 118e). Le match se terminera logiquement aux tirs au but. Comme un symbole, c'est Sadio Mané qui a offrira la première CAN de son histoire à son pays en transformant le dernier penalty.