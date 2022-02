Donnarumma : "Tout le monde m'en veut à Milan, mais j'ai reçu un coup de fil disant qu'ils ne voulaient plus de moi"

Actuellement au PSG, Gianluigi Donnarumma (22 ans, 15 matchs cette saison) n'avait jamais caché ses envies d'ailleurs lorsqu'il évoluait au Milan AC. Il avait été pris en froid par une partie des supporters il y a déjà de ça quelques années. Ayant débuté avec l'équipe première dès 16 ans, le portier a cristallisé les tensions en Lombardie. Pour un entretien dans la Gazetta dello Sport, le gardien est revenu sur son départ vers le PSG l'été dernier, en expliquant que le dernier appel qu'il avait reçu du Milan était qu'un nouveau gardien arrivait pour le remplacer.

"Je remercierai toujours le Milan AC et les fans, ce n'était pas facile pour moi de quitter le club l'été dernier. Je soutiens toujours le Milan."

"Tout le monde me met tout sur le dos, mais le dernier coup de fil du club, c'était pour me dire qu'ils avaient signé un autre gardien", a-t-il déclaré.

