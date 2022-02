Christian Eriksen a rejoué pour la première fois depuis son accident cardiaque il y a un huit mois lors d'un match amical de Brentford, ce lundi.

"Christian Eriksen a joué ses premières minutes sous le maillot de Brentford cet après-midi, évoluant pendant une heure lors d'une victoire 3-2 contre Southend United", a indiqué le club londonien dans un communiqué. L'international danois (109 sélections, 36 buts) a délivré une passe décisive sur le premier but de Josh Da Silva, auteur d'un triplé.

