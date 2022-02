Manchester City se promène face au Sporting Portugal et en plante cinq, De Bruyne à l'assist

Les Citizens se sont facilement imposés dans cette première journée de huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Pep Guardiola, privé de Jack Grealish et de Gabriel Jesus, pouvait par contre compter sur Kévin De Bruyne.

Dès la 7e minute, les Citizens prenaient l'avantage. Après un ballon repoussé par Adan, Kevin De Bruyne passait intelligement à Riyad Mahrez qui envoyait le cuir au fond des filets. Le but était d'abord refusé pour hors-jeu, mais ensuite validé par le VAR.

10 minutes plus tard, Bernardo Silva doublait déjà la mise en reprenant de volée un ballon repoussé sur corner. Le Sporting en avait plein les bottes, et alors que le rythme du match baissait un peu en intensité, Phil Foden sortait de sa boîte. L'Anglais récupérait un ballon dans la surface après un solo de Mahrez et ajustait Adan (32e). Quelques minutes avant la mi-temps, City enfonçait le clou grâce à son Portugais Bernardo Silva, qui reçevait un ballon en retrait de Raheem Sterling (44e). 4-0 à la mi-temps, la messe était déjà dite.

Mais City en voulait encore plus. Bernardo Silva se voyait refuser le triplé, et Kevin De Bruyne d'une nouvelle passe décisive. Le centre du Belge atterrissait sur la tête du Portugais qui marquait, mais était signalé hors-jeu.

Qu'à cela ne tienne, City alourdissait le score peu avant l'heure de jeu via Sterling, qui catapultait le ballon dans la lucarne (58e).

Le rythme du match ralentissait à nouveau, et Kevin De Bruyne se tenait la cheville après un contact avec Reis. Ce qui n'empêchait pas le Belge de presque forcer Matheus Nunes au but contre son camp sur un coup franc tiré par ses soins en fin de match (85e).

Avec cette large victoire, City est quasiment assuré d'être qualifié en quart de finales de cette Ligue des Champions.