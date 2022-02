Axel Witsel évoque son avenir : "Une situation particulière"

Axel Witsel ne devrait plus être un joueur du Borussia Dortmund la saison prochaine. Mais le Diable Rouge reste pro jusqu'au bout.

Ce jeudi, le Borussia Dortmund affronte les Rangers en barrages de l'Europa League et ce sera avec deux Belges : Thorgan Hazard, de retour d'une sanction disciplinaire, et Axel Witsel. Thomas Meunier, lui, est blessé. Witsel était présent en conférence de presse ce mercredi et est notamment revenu sur sa situation contractuelle : il est en fin de contrat en juin prochain et un prolongation n'est pas dans les cartons.

"C'est vrai, je suis dans une situation très particulière, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui", a évacué Axel Witsel devant les médias. "Je suis concentré sur l'entraînement, sur le match qui arrive. C'est important pour moi de bien finir la saison et après, nous verrons". Ce jeudi, Witsel devrait débuter la rencontre, après avoir fait son retour dans le 11 de base dimanche dernier contre l'Union Berlin.