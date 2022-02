Absent pour le déplacement à Lens, Jérome Boateng donne de ses nouvelles

Absent lors du déplacement de Lyon à Lens hier soir (1-1), Jérome Boateng donne de ses nouvelles. Au micro d'Amazon Prime après la rencontre, Peter Bosz s'était déjà justifié sur l'absence de l'ancien défenseur du Bayern. " Il était malade. Il était vendredi avec nous à l'aéroport mais cette nuit, il était malade."

L'international allemand a donc, lui aussi, donné de ses nouvelles hier soir via son compte Twitter. "Merci pour vos messages... J'ai juste eu quelques petits problèmes avec mon estomac ce soir, donc malheureusement je n'ai pas pu participer au match, ce qui m'a vraiment ennuyé, mais ce n'est rien de grave » a écrit le Lyonnais.

Thanks for your messages… I just had some smaller issues with my stomach tonight, so unfortunately it didn’t work out for the game, which really annoyed me, but it’s nothing serious. 🙏🏽✅ https://t.co/UK0Rur7GGn