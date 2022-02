Nice s'impose face à Angers et met la pression sur Marseille

Grâce à un petit but de Justin Kluivert, Nice conforte sa troisième place et met la pression surn Marseille.

Face à Angers ce dimanche après-midi, l'OGC Nice était dans l'obligation de s'imposer afin de conforter sa troisième place et de mettre la pression sur l'Olympique de Marseille, qui reçoit Clermont plus tard dans la journée. Et c'est chose faite, puisque les Aiglons se sont imposés par le plus petit écart grâce à une réalisation de Justin Kluivert au quart d'heure de jeu. Le jeune Khephren Thuram avait déjà trouvé le chemin des filets quelques minutes plus tôt en faveur de locaux, mais le but avait été annulé pour une position de hors-jeu.

L'OGC Nice compte désormais quatre points d'avance sur Strasbourg, et se rapproche provisoirement à une petite unité de l'Olympique de Marseille.