José Riga : "Si nous perdions cette rencontre, cela allait devenir difficile pour nous"

L'URSL Visé a remporté le choc liégeois ce dimanche après-midi en s'imposant face au FC Liège (2-1). Grâce à ce succès, les Oies (6èmes) restent aux portes du top 4, synonyme de Tour final.

Visé a pris la mesure du FC Liège pour la deuxième fois cette saison. Les Oies ont débuté la rencontre tambour battant et cela a porté ses fruits puisqu'ils marqueront deux buts durant le premier quart d'heure de jeu. Reno Wilmots ouvrira le score avant de voir Anthony Manfredi faire le break quelques minutes plus tard. Juste avant la pause, les visiteurs réduiront la marque via D'Ostilio. En seconde période, les locaux résisteront aux assauts liégeois et empocheront ainsi les trois points.

"Ils ont eu le monopole du ballon, mais nous avons été beaucoup plus réalistes"

"Ce bon début de rencontre et le fait d'avoir marquer deux buts en quatorze minutes a sûrement fait la différence au final. Je savais que nous allions tomber face à une bonne équipe. Ils ont eu le monopole du ballon, mais nous avons été beaucoup plus réalistes et nous aurions pu entériner la victoire en toute fin de rencontre. Mais quand une équipe fait tout pour recoller au score, elle laisse toujours des espaces", a expliqué José Riga à l'issue de la rencontre.

"Nous sommes toujours dans une spirale positive"

Le technicien belge est satisfait des siens qui viennent d'enregistrer un septième match sans défaite. "Je suis également content du fait que nous soyons parvenus à marquer sur phase arrêtée car notre jeu de tête n'était pas top en début de saison. Nous avons également été capables de faire le gros dos et c'est une bonne chose. Si nous perdions cette rencontre, cela allait devenir difficile pour nous. Nous sommes toujours dans une spirale positive et cela nous rapproche du top 4 même s'il reste encore beaucoup de matchs", a conclu le coach des Oies.