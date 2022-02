Antonio Conte est sous le charme de deux de ses joueurs

L'Italien sait que ces deux hommes sont très importants pour lui.

S'il a été déçu par le dernier mercato hivernal, Antonio Conte tient comme à la prunelle de ses yeux à Hugo Lloris (35 ans, 27 matchs toutes compétitions cette saison) et Harry Kane (28 ans, 34 matchs et 17 buts toutes compétitions cette saison). L'entraîneur de Tottenham n'a pas manqué d'encenser le gardien français et l'attaquant anglais, indispensables selon lui.

"Un directeur sportif en Italie, Pantaleo Corvino, qui est mon ami, m'a dit une fois : 'Tu peux te tromper sur ta femme, mais pas sur le buteur et le gardien'. Pour moi, c'est la meilleure façon de comprendre le football, a lâché le coach italien en conférence de presse. On parle ici de deux joueurs importants pour nous, qui ont la plus grande expérience ici. Je continue de dire que pour être une équipe compétitive, il est important aussi de mêler expérience et jeunesse."