Joshua Zirkzee s'exprime sur son avenir : "Cela dépendra des perspectives"

Joshua Zirkzee est devenu un joueur majeur du RSC Anderlecht, en prêt depuis le Bayern Munich. Mais les chances sont grandes que le club bruxellois vive le même scénario qu'avec Lukas Nmecha.

Joshua Zirkzee (20 ans) a progressivement évolué au RSCA au point de devenir l'un des meilleurs attaquants du championnat, inscrivant 12 buts en 26 rencontres de D1A et étalant par moments toute sa classe sur les terrains de Pro League. "J'apprécie l'environnement que j'ai trouvé à Anderlecht. Le staff me fait confiance, mes coéquipiers aussi, et c'est la base pour de bonnes performances", déclare Zirkzee dans un entretien accordé au média allemand SPOX. "Vincent Kompany me fait progresser chaque jour. C'est formidable d'avoir un coach qui sait transmettre ses convictions aux joueurs".

Zirkzee a trouvé à Anderlecht une confiance qu'il avait un peu perdue au Bayern, notamment à la suite d'un fameux raté qui avait fait le tour du monde. "Je me fichais pas mal de la critique. J'ai raté cette occasion, mais dans l'ensemble, je faisais un match décent. J'ai fait une bonne préparation. Bien sûr, c'était stupide et beaucoup de gens ont médiatisé cette occasion loupée, mais je progressais", affirme le Néerlandais. "Ca n'aurait pas dû arriver mais c'est arrivé, et alors ? Suite à cela, j'ai reçu des dizaines de messages haineux et racistes sur Instagram. J'ai désactivé ma messagerie quelques jours. Depuis, seuls les gens que je connais peuvent m'envoyer un message".

Son avenir

Difficile d'imaginer l'attaquant rester au RSCA la saison prochaine : Zirkzee est estimé à 8 millions d'euros et recevra probablement énormément d'intérêt. "D'abord, je retournerai au Bayern", temporise-t-il. "J'espère toujours que je deviendrai un jour un joueur important là-bas. Ensuite, cela dépendra de mes perspectives d'évolution. C'est le plus important pour moi", conclut Joshua Zirkzee.