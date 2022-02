🎥 Le premier but de la saison de Sebastiaan Bornauw

Le défenseur belge n'avait pas encore marqué pour Wolfsburg, il a débloqué son compteur, samedi aprÚs-midi.

Passé de Cologne à Wolfsburg en début de saison, Sebastiaan Bornauw attendait encore son premier but, il a trouvé l'ouverture, samedi, à Mönchengladbach. C'est le premier but du défenseur belge avec les Loups, mais son huitième but en Bundesliga: il avait déjà inscrit sept buts en championnat lors de ses deux saisons avec Cologne.