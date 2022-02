Florian Tardieu : "Si on garde cet état d'esprit, ça peut le faire pour l'opération maintien"

Troyes a accroché un nul contre l'Olympique de Marseille (1-1) ce dimanche en Ligue 1.

Grâce à ce point arraché, le milieu de l'ESTAC Florian Tardieu (29 ans, 19 matchs en L1 cette saison) voit un signal positif dans la lutte pour le maintien. "On avait à cœur de montrer un autre visage après les deux gifles reçues en Bretagne. Si on garde cet état d'esprit, ça peut le faire pour l'opération maintien. On prend un point contre un gros, ça nous sourit enfin. Il y a de la satisfaction. On était vraiment fatigués à la fin, mais on était surtout très contents. L'ESTAC a sorti un gros match face à l'OM", a confié l'ancien joueur de Zulte à l'issue de la rencontre.

Après 26 journées, le promu occupe la 17e place au classement, à la faveur d'une meilleure différence de buts par rapport à ses trois poursuivants, Metz, Saint-Etienne et Bordeaux.