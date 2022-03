🎥 Un goal Messi-esque inscrit en Ligue 2

Jean-Philippe Krasso. Ce nom ne vous dit probablement rien, pourtant, le joueur de 24 ans prêté par Saint-Etienne à l'AC Ajaccio en Ligue 2 BKT (D2 française) a inscrit un solo magnifique lors de la victoire des siens sur Rodez (2-1).

Débutant l'action dans sa moitié de terrain, il élimine un joueur grâce à un crochet derrière sa jambe d'appui, crochète une seconde fois, une troisième fois, envoie un défenseur aux pâquerettes, et décoche une frappe à ras de terre imparable. Un bijou.

Ajaccio est 3e de Ligue 2 et peut encore espérer remonter en Ligue 1 8 ans après l'avoir quittée.

This was a very good Jan signing for Ajaccio. Jean-Philippe Krasso on loan from ASSE had already caught the eye recently and came up with this goal today. Very hard to root for them as a neutral due to a horrible playing style but he gives them a chance in the promotion race https://t.co/ZIXhGHPECh