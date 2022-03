Angleterre : Leicester assure en fin de match face à Burnley, City sans problème

Ca jouait ce soir en Angleterre, en Premier League et en FA Cup.

Leicester City, avec Youri Tielemans titulaire, s'est imposé en fin de match grâce d'abord à un but de James Maddison (82e), remplaçant... du Belge. L'Anglais reçevait le ballon en dehors de la surface et enroulait pour tromper Nick Pope. Son 12e but cette saison Les Foxes tenaient ensuite malgré des occasions pour les Clarets et leur attaquant Wout Weghorst, avant de tuer le match grâce à un Jamie Vardy qui était monté en même temps que Maddison et qui profitait bien d'un centre de Barnes (90e). L'attaquant de 35 ans n'avait plus joué depuis fin décembre et une blessure à l'ischio. Leicester n'avait plus gagné depuis le 28 décembre en Premier League.

FA Cup

Manchester City, sans Kevin de Bruyne, s'est imposé 0-2 face à Peterborough United. Riyad Mahrez (60e) et le revenant Jack Grealish (67e) ont inscrit les buts des Citizens.

🥵 | Jack Grealish verdubbelt de voorsprong dankzij deze heerlijke aanname! 💫😎 #EmiratesFACup pic.twitter.com/3iYRaZn1Mc — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 1, 2022

Crystal Palace, une nouvelle fois sans Christian Benteke, s'est imposé 2-1 face à Stoke. C'est l'ancien joueur d'Anderlecht Cheikhou Kouyaté qui a ouvert le score.

Enfin, Tottenham se déplaçait à Middlesbrough. C'est toujours 0-0. Les deux équipes vont devoir se départager en jouant les prolongations, et peut-être une séance de penaltys.