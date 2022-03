Davy Roef va-t-il enfin s'imposer sur le long terme ?

En l'absence de Sinan Bolat, écarté suite à la saga de son transfert avorté, Davy Roef fait mieux que le job. Éternelle doublure dans les grands clubs, est-ce enfin son heure ?

La dernière saison pleine de Davy Roef (28 ans) en tant que titulaire ? Elle date de 2018-2019, avec Waasland-Beveren. Depuis, le produit de Neerpede a enchaîné une saison blanche à Anderlecht et une saison en tant que doublure à La Gantoise, un rôle qui est encore le sien cette saison. Roef était titulaire en début de saison 2020-2021, avant l'arrivée tardive d'un certain Sinan Bolat à la Ghelamco Arena fin août.

Cette saison, c'est grâce à la mise à l'écart de ce même Bolat que Roef a pu remettre les gants, enfin. Et si offensivement, Depoitre et Tissoudali tournent à plein régime, il est bon de rappeler que les Buffalos restent sur trois clean sheets consécutives et que Roef y est pour quelque chose. Peut-être pas contre un Standard inoffensif, mais bien auparavant, comme devant De Ketelaere face à Bruges ou Prevljak et Nuhu face à Eupen.

Enfin titulaire dans un grand club ?

Davy Roef est encore sous contrat jusqu'en 2023 à La Gantoise et il est en train de marquer des points aux yeux de Hein Vanhaezebrouck. Une prolongation de contrat est imaginable dans les mois à venir et Gand ne devrait pas trop hésiter. Roef, de son côté, va devoir s'imposer, et pas que sur le terrain : toute sa carrière, il a accepté son rôle, ce qui lui a toujours valu beaucoup de respect, notamment au RSCA où il a vu passer Boeckx, Kaminski et Didillon. Mais à 28 ans, il doit aspirer à mieux.

Plus concentré et plus communicatif avec sa défense que par le passé, Roef semble avoir atteint sa plénitude. Nul doute que dans les semaines à venir, celui qui a déjà été appelé en sélection par le passé (sans jouer) jouera gros pour prouver que Gand n'a pas besoin de se chercher un n°1 l'été prochain après le départ - qui semble inévitable - de Sinan Bolat ...