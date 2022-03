Pas de vainqueur en Coupe d'Italie entre l'AC et l'Inter Milan

Le match aller de demi-finales de Coupe d'Italie entre les deux géants milanais a accouché d'un terne 0-0. Aligné par Stefano Pioli, le Belge Alexis Saelemaekers s'est crée une belle occasion à l'heure de jeu après un bon mouvement avec Olivier Giroud, mais sa frappe a été contrée. Il a été remplacé par Junior Messias peu de temps après (67e).

Tout se jouera donc lors du match retour le 20 avril, "chez" l'Inter, qui pourrait ainsi être victime de la règle du but à l'extérieur. La Fiorentina rencontre la Juventus demain pour l'autre demi-finale.

