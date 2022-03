📷 "Où est Michy ?" : la tenue de Michy Batshuayi fait le buzz

Michy Batshuayi cultive comme personne l'art de faire le buzz en dehors des terrains, notamment par son look.

Le look de Michy Batshuayi et son attitude devant les caméras font partie intégrante de sa personnalité et de sa popularité. S'il a retrouvé le chemin des filets et le sourire avec le Besiktas, le Diable Rouge s'est également offert un joli buzz avec une tenue ... surprenante lors du match de basket-ball entre la Turquie et la Grèce à Istanbul.

Une tenue aux allures de "Où est Charlie", mais version fourrure et couleurs ... osées. Avec chapeau assorti.