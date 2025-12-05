Ibe Hautekiet évoque son avenir au Standard : "On verra ce que Marc Wilmots veut faire de moi"

En conférence de presse, Ibe Hautekiet n'a pas écarté l'idée de prolonger son contrat au Standard, qui expire le 30 juin 2027. Le défenseur central en a déjà discuté avec la direction, mais il souhaite avoir l'assurance de jouer un rôle important cette saison.

Le Standard a reçu un gros coup sur la tête mardi soir, avec son élimination dès les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique, à Dender. Les Rouches ont cependant dû rapidement tourner la page, car ils se rendent au Cercle de Bruges ce samedi pour une nouvelle rencontre importante.

"Les 24 premières heures sont toujours difficiles, il y a beaucoup de déception. Le deuxième jour, tu dois l'accepter et te concentrer sur le prochain match. Il y a des joueurs d'expérience dans le groupe, comme Marco (Ilaimaharitra), Casper (Nielsen) et Marlon (Fossey) qui savent parler au vestiaire", déclarait Ibe Hautekiet, l'un des seuls à s'être démarqué mardi, en conférence de presse.

Ibe Hautekiet est ouvert à l'idée de prolonger au Standard

Le défenseur central du Standard, qui en a profité pour envoyer un tacle glissé à Mircea Rednic, a joué la rencontre à Dender strappé au genou gauche. "Ce n'était pas pour une douleur au genou, mais pour une tension à l'ischio. Côté blessures, j'ai eu ma surcharge aux abdominaux l'été dernier, qui est bien partie. Je la sens encore parfois légèrement, mais ce n'est jamais vraiment revenu."

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Ibe Hautekiet fait partie des rares titulaires à qui il reste moins de deux ans de liaison contractuelle avec le Standard. Le joueur de 23 ans a déjà eu des discussions à ce sujet pendant l'été.

Lire aussi… "On n'avait pas de tactique" : Ibe Hautekiet critique lourdement Mircea Rednic avant Cercle - Standard›"J'avais dit en début d'année que je voulais jouer un rôle important à 100 %, puis qu'on en parlerait, et je suis confiant. Je suis ouvert pour discuter et rester car j'aime bien le club. On verra ce que Marc (Wilmots) veut pour le club et pour moi. Ce sera entre nous deux", a conclu Ibe Hautekiet.