Sébastien Siani interloqué : "Je n'ai jamais connu cela"

L'international camerounais avait effectué son retour en Belgique l'été dernier après trois saisons passées aux Émirats arabes unis.

En 2018, Sébastien Siani avait quitté la Belgique pour rallier les Émirats arabes unis où il a défendu les couleurs d'Al-Jazira et d'Ajman Club. Sans club depuis juillet 2020, le milieu de terrain a rejoint Knokke l'été dernier. "J'avais envie de rejouer en Belgique, d'être auprès de ma famille qui habite tout près de Bruges et de relever un nouveau challenge. Knokke était une belle option et j'avais envie de retrouver le plaisir de jouer après une année sans club", nous confie le joueur âgé de 35 ans.

"Il y a comme un malaise au sein du club me concernant"

Mais cette nouvelle aventure en Nationale 1 ne s'est pas passée comme prévue pour le milieu de terrain qui n'a disputé que huit rencontres. "J'ai débuté sur le banc puis je suis devenu titulaire avant cette blessure au niveau du ligament qui m'a écarté des terrains pendant un mois et demi. Là, je suis de nouveau opérationnel, mais je ne joue pas à part cette rencontre du week-end dernier. Je ne suis pas le premier voire le deuxième choix du coach. Quand j'ai signé un contrat de deux saisons à Knokke, personne ne m'a dit que je serai titulaire indiscutable. Il faut toujours se battre pour sa place, et je sais ce que c'est car je n'ai jamais eu de cadeau durant ma carrière. Mais, il y a comme un malaise au sein du club me concernant et j'ai l'impression que l'on ne compte pas sur moi alors que je fais mon job. Je suis déçu, mais je reste dans mon coin tout en restant professionnel et je ne fais aucune vague. La D3 belge est assez spéciale au niveau du fonctionnement, et je peux dire que je n'ai jamais connu cela... Je reste ouvert au dialogue et j'aimerais que nous trouvions une solution", a expliqué le joueur le plus expérimenté du septième actuel de N1.

"Une saison mitigée"

Knokke faisait partie des prétendants au top 4 en début de saison, mais le club de Flandre Occidentale peine à être régulier. "Une saison mitigée en effet. Un groupe de qualité, mais irrégulier. Nous sommes à notre place au classement car nous sommes trop inconstants. J'espère que nous terminerons dans le haut du classement", a souligné l'ancien capitaine du KV Ostende qui pense déjà à l'avenir.

© photonews

"Mon après carrière ? J'aimerais passer les examens pour être entraîneur par la suite. Pour l'instant, je suis conseiller technique à Ostende deux fois par semaine. J'entraîne les jeunes médians et j'aime beaucoup. Revenir par la suite au KVO ? Ce serait un rêve d'être au sein du club de mon coeur", a conclu Sébastien Siani.