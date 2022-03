Payet s'exprime avec honnêteté: "J'avais peur de jouer les grands matches"

Le numéro 10 de l'Olympique de Marseille se livre avec sincérité.

Lors d’un passage sur les ondes de la radio RMC mercredi, Dimitri Payet (34 ans, 23 matchs et 9 buts en L1 cette saison) est revenu sur les critiques autour de son poids. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille a aussi évoqué sa crainte passée des grands matchs. Un aveu honorable.

"Pas assez décisif dans les grands matchs ? Cela a été le cas, cela a été le cas longtemps. Parce que j’avais une appréhension à aborder ces grands matchs. Je n’ai pas mal pris les critiques car, quand c’est la vérité, en tant que joueur, on le sait quand on est bon ou pas", a reconnu le Réunionnais.

"Dans les grands matchs, j’avais une appréhension. Quand j’étais jeune, je faisais dix fois le match avant de le jouer. Avec l’expérience, l’expérience en équipe de France, cela m’a permis de voir les choses différemment. Maintenant, je suis plus excité au moment d’aborder un grand match et de me frotter aux meilleurs", a ajouté Payet.