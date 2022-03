Amadou Onana vers la Premier League?

Le jeune milieu de terrain souhaite gagner définitivement une place de titulaire.

Arrivé en provenance d'Hambourg contre la somme de 7M€, Amadou Onana gagne de plus en plus de temps de jeu à Lille, mais ne parvient pas encore à être un titulaire indiscutable. Malgré tout, ses apparitions sont remarquées, et certains clubs commencent doucement à frapper à la porte pour attirer ses services. L'un de ces clubs, selon The Sun, serait West Ham. Le coach des Hammers David Moyes, qui a fait observer le Belge de 20 ans lors du match de Ligue des Champions face à Chelsea en février, souhaiterait faire venir le Lillois à Londres l’été prochain. West Ham, qui souhaite recruter Onana tant qu'il est toujours international espoirs afin que sa valeur marchande n'augmente pas trop, préparerait une enveloppe de 20M€.