Un ancien champion d'Angleterre avec Leicester rompt son contrat

Bristol City, actuel 19e de Championship, a annoncé avoir mis d'un commun accord fin au contrat le liant à Danny Simpson (35 ans).

L'ancien joueur de Leicester, qui avait joué un rôle primordial dans la conquête du titre de Premier League en 2015-2016, était arrivé à Bristol en mars 2021 en provenance d'Huddersfield.

Suite à plusieurs blessures, il n'a joué que 8 matchs avec les Robins.

📣 Danny Simpson has left #BristolCity after his contract was ended by mutual agreement.