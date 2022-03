Dessers obtient enfin une place de titulaire lors d'une victoire retentissante : "J'espère que c'est le signal de départ pour moi"

Feyenoord a remporté une victoire retentissante 2-5 au Partizan Belgrade jeudi en Conférence League. Cyriel Dessers a débuté dans le onze de départ et a marqué un but et distillé un assist. L'attaquant espère maintenant être titularisé devant Bryan Linssen en championnat.

Arne Slot n'était pas satisfait de Linssen et plaçait Dessers dans l'équipe de départ. "Il a joué un bon match. Il a également donné un assist pour le 5-2. Mais avant le match, j'ai dit que Bryan avait également réalisé une excellente saison. Les deux dernières semaines, c'était un peu moins ça. Si vous avez une bonne alternative, il mérite d'avoir sa chance", a déclaré le coach de Feyenoord à ESPN.

Feyenoord a reçu beaucoup de critiques avant le match, mais avec Dessers dans l'équipe de départ, les choses se sont mieux passées. "La première heure n'a pas été facile. Je ne pense pas que nous ayons mal joué, mais nous avons marqué deux buts sortis de nulle part. Après le 2-2, on s'est un peu calmé. Ensuite, nous avons commencé à garder le ballon et nous sommes montés en puissance. Si vous pouvez revenir au score ici à Belgrade et encore marquer cinq buts contre une équipe qui n'a pas encore perdu à domicile, cela veut dire quelque chose."

Avec l'égalisation de Dessers juste après la mi-temps. "Ce n'était pas mon meilleur but, mais c'était un bon moment. C'était un but important, car après cette égalisation, l'équipe a retrouvé la paix. C'est ma première titularisation en trois mois. Je pense que je me suis assez bien débrouillé physiquement et footballistiquement. J'espère que c'est un signal de départ pour moi. Si je peux grandir et jouer quelques matchs d'affilée, j'espère pouvoir retrouver ma forme optimale. Et c'est quelque chose que j'attends avec impatience, que je puisse montrer ça."