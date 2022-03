Ander Herrera (PSG) explique son absence : "J'ai eu de sérieux problèmes de vision"

Sur le flanc depuis plusieurs semaines désormais, le médian espagnol souffre de problèmes de vision.

Ander Herrera (32 ans, 26 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) souffre de problèmes de vision puisqu'il doit faire face à des complications de sa conjonctivite.

"Salut tout le monde, je tiens à remercier tous ceux d'entre vous qui m'ont contacté ces dernières semaines alors que je souffrais d'une infection oculaire. Je souffre d'une conjonctivite virale qui, selon les médecins, devait durer initialement 2 à 3 jours et qui entre maintenant dans la 3e semaine. (...) Je me suis entraîné tout seul pour rester en forme et aujourd'hui j'ai essayé de rejoindre l'équipe mais j'ai eu de sérieux problèmes de vision et j'ai dû arrêter. Je travaille avec des spécialistes et j'espère être bientôt de retour avec l'équipe. Merci encore pour tous vos messages", a confié l'Espagnol sur les réseaux sociaux.