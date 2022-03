Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui ont refusé leur sélection

Pré-convoqués avec le Maroc pour les barrages de la Coupe du monde 2022 contre la République démocratique du Congo, les deux joueurs ont refusé de rejoindre les Lions de l'Atlas.

Le back droit de l'Ajax Amsterdam Noussair Mazraoui (24 ans, 12 sélections et 2 buts) et le milieu offensif de Chelsea Hakim Ziyech (28 ans, 40 sélections et 17 buts) ont officiellement refusé de rejoindre la sélection.

Les deux hommes, en conflit avec le sélectionneur Vahid Halilhodzic, n'ont pas prévu de retrouver les Lions de l'Atlas pour les barrages de la Coupe du monde 2022 contre la République démocratique du Congo.

