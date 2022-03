La sélection d'Argentine, bol d'air pour Lionel Messi

La Pulga est sous le feu des critiques au PSG. La prochaine trêve internationale va lui faire du bien.

A grandes attentes, grands risques. Lionel Messi n'a pas été épargné par les supporters parisiens depuis le début de la saison, et cela est allé de mal en pis depuis la défaite face au Real en Ligue des Champions. L'Argentin, qui se disait exténué et choqué par les critiques de la presse, s'est en plus mis à dos les supporters qui l'ont bruyamment hué et sifflé ce week-end lors de la réception de Bordeaux.

Le joueur doit encore porter l'Albiceleste, actuellement 2e de son groupe de qualifications derrière le Brésil, vers le Mondial 2022. Cet interlude d'une une saison très compliquée au sein du club parisien, où il ne semble pas du tout épanoui, sera pour lui une véritable bouffée d'oxygène. "Pour nous ce n'est pas une alerte parce qu'il se déconnecte ici. Messi, on le voit bien. C'est un garçon qui se transforme quand il arrive en équipe nationale", a déclaré Roberto Ayala, membre du staff de l'équipe nationale argentine.

"Il est très entouré par le groupe et veut aussi qu'ils le considèrent comme un joueur parmi d’autres, Pour beaucoup, c’est une idole et il est à part. Il veut être traité comme les autres. Ici, il passe un bon moment. Il est bien, il profite. Il transmet ça. Je le vois comme un leader, pas seulement sur le terrain, mais avec des petits gestes que vous voyez. Il est très précieux pour nous", selon l'ancien défenseur de l'Albiceleste, de Naples, du Milan AC ou de Valence, dans une intervention pour La Red.