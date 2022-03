Matchs amicaux : Noa Lang repris avec la sélection des Pays-Bas

Les Pays-Bas ont dévoilé la sélection pour les matchs amicaux contre le Danemark (26 mars) et l'Allemagne (29 mars). Une liste où l'on retrouve le Brugeois Noa Lang, pourtant en deçà ces dernières semaines.

A noter également la première sélection du défenseur du PSV Eindhoven, Jordan Teze.

🦁 𝐎𝐔𝐑 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 for the friendly matches against Denmark & Germany! 🇳🇱



🆕 Welcome to the team, Jordan Teze!#NEDDEN #NEDGER pic.twitter.com/GVrY2k5Pbo